Общество

В Госдуме предложили проработать систему контроля за компьютерными играми

Следует проработать систему общего контроля за компьютерными играми, в которой будут учтены все этапы производства, дистрибуции и эксплуатации, а также базовое цифровое просвещение в данной области. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин.

«Думаю, что ограничиваться только введением возрастной маркировки и созданием перечня игр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения, было бы неправильно. Работа должна быть комплексной: имело бы, например, смысл проработать систему общего контроля за компьютерными играми, в которой будут учтены все этапы производства, дистрибуции и эксплуатации, а также хотя бы базового цифрового просвещения в этой области», - цитирует его РИА Новости.

Как отметил Немкин, некоторые эксперты может и высказывают опасения, что такие меры могут нанести ущерб российской игровой индустрии, но, по мнению депутата, оснований для подобных сомнений все-таки нет.

«Издатели маркируют книги, теле- и кинопроизводство - свою продукцию, этот тренд давно работает во всем мире, и никому еще ущерба не принес», - заверил он.

Парламентарий также выделил, что наряду с этими решениями нужно заниматься развитием внутреннего конкурентного рынка игр, поддерживать отечественных производителей и всю индустрию, чтобы дать ей импульс для будущего развития.

По словам депутата, обеспечение безопасности игрового контента и минимизация негативного влияния такого контента на сознание людей - задача высокой степени важности «не только для законодательной и исполнительной власти, но и для самих участников GameDev-индустрии».

«Мы все видели, к чему приводит как чрезмерное погружение в игровой мир, так и агрессия и насилие, которые в нем транслируются. Для неокрепших умов, особенно для детей и подростков, постоянное пребывание в такой атмосфере приводит к искажению ценностных понятий, к снижению осознанности и понимания важности жизни и достоинства человека, повышению уровня агрессии и возникновению ощущения вседозволенности», - добавил парламентарий.