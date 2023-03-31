Общество

Начался кастинг на конкурс красоты «Мисс и Миссис Великие Луки - 2023»

Начался кастинг на конкурс красоты «Мисс и Миссис Великие Луки - 2023». Главный приз - 100 тысяч рублей, его вручат сертификатом победительнице в каждой номинации («Мисс» и «Миссис»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Требования к участницам в номинации «Мисс Великие Луки» (региональный этап конкурса «Мисс Россия»):

возраст от 16 до 24 лет,

фотогеничность,

желание стать лучшей версией себя.

Условия участия в номинации «Миссис Великие Луки» (региональный этап конкурса «Миссис Россия»):

возраст от 24 до 50 лет,

фотогеничность,

приглашаются замужние (разведенные) женщины с детьми и без детей.

Организаторы добавили, что всех конкурсанток ждут:

номинации на финальном шоу и призы в них;

мастер-классы,

обучение дефиле, фотопозированию и актёрскому мастерству,

работа со стилистами,

профессиональные фотосессии,

участие в показах и светских мероприятиях,

съёмка в реалити-шоу,

волшебные преображения,

увлекательная работа с педагогами,

бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию,

фееричный финал в лучшем зале города.

«Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - заверили организаторы конкурса.

Узнать подробности и записаться на кастинг можно здесь или по телефону 8-911-350-19-14.