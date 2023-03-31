Начался кастинг на конкурс красоты «Мисс и Миссис Великие Луки - 2023». Главный приз - 100 тысяч рублей, его вручат сертификатом победительнице в каждой номинации («Мисс» и «Миссис»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Требования к участницам в номинации «Мисс Великие Луки» (региональный этап конкурса «Мисс Россия»):
Условия участия в номинации «Миссис Великие Луки» (региональный этап конкурса «Миссис Россия»):
Организаторы добавили, что всех конкурсанток ждут:
«Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - заверили организаторы конкурса.
Узнать подробности и записаться на кастинг можно здесь или по телефону 8-911-350-19-14.