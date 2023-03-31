Общество

Великолукский завод заплатит штраф за использование товарного знака конкурентов

Арбитражный суд Псковской области защитил исключительные права ООО «Завод дорожной техники "Регион 45"» (Курганская область) на товарный знак в виде изображения и словесного обозначения «Шторм». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

ООО «Завод дорожной техники "Регион 45"» является правообладателем товарного знака в виде изображения и словесного обозначения «Шторм». Товарный знак завод использует для индивидуализации выпускаемой продукции: комбинированных дорожных машин (КДМ) в различной комплектации.

В июле 2022 года правообладателю стало известно о предложении к продаже АО «Великолукский завод Лесхозмаш» КДМ, маркированной обозначением «Шторм». Кроме того, на сайте великолукского завода были размещены фотоизображения машины.

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, ООО «Завод дорожной техники "Регион 45"» обратилось в арбитражный суд с иском:

о взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав;

о запрете использовать обозначение, содержащее в своем составе словесный элемент «Шторм»;

об обязании удалить с сайта великолукского завода фотоизображение дорожной машины;

об обязании удалить с сайта YouTube с канала «Завод Лесхозмаш Великие Луки» 4 видеоролика о дорожных машинах.

Суд пришел к выводу, что материалами дела подтвержден факт использования ответчиком обозначения «Шторм», сходного до степени смешения со спорными товарным знаком.

В связи с наличием доказанности факта использования ответчиком товарного знака истца суд запретил использовать обозначения, содержащие в своем составе словесный элемент «Шторм», а также обязал ответчика удалить фотоизображения и видеоролики.

Заявленный размер компенсации суд посчитал «чрезмерным, противоречащим принципам разумности и справедливости, носящим "карательный" характер», и снизил его до 100 000 рублей.