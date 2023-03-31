Общество

Огромного плюшевого гуся разыграют на детском празднике в Fjord Plaza

Детский праздник пройдет в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Псковском районе 1 апреля. Для юных посетителей и их родителей проведут программу «Гусь-обнимусь». На празднике состоится розыгрыш самого большого плюшевого гуся (190 см). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТДЦ.

Изображение здесь и далее: администрация ТДЦ Fjord Plaza

«Гусь-обнимусь - новая трендовая игрушка, которая покорила сердца миллионов детей по всему миру. Гигантский пушистый плюшевый гусь, которого хочется все время обнимать, спать с ним в одной кровати и никогда не расставаться. Игрушка оказалась настолько милой и мягкой, что пришлась по сердцу и малышам, и подросткам», - рассказали организаторы мероприятия.

Постоянный партнер Fjord Plaza - агентство Jolly kids - приготовило для посетителей ТДЦ новую анимационную программу с играми, конкурсами, интерактивами на экране, флешмобами и авторскими песнями. Все это будет организовано по мотивам знаменитой игрушки.

«Приходите, скучно не будет!» - заверили в ТДЦ.

Приглашаются дети в возрасте от 5 до 12 лет и их родители. Участие бесплатное.

Программа начнется в 14:00 в центральном атриуме ТДЦ Fjord Plaza.