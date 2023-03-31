Общество

Обучающую программу по коллективному договору создали в Псковском облсовпрофе

Новую обучающую интерактивную программу разработали сотрудники Псковского облсовпрофа. Главная цель - обучение сотрудников организаций практике заключения коллективного договора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В игровой форме участники обучения проходят все этапы коллективных переговоров, с разработкой необходимых процессуальных документов.

«Процедура заключения коллективного договора, безусловно, прописана в трудовом кодексе. Однако для лучшего понимания участники буквально за час с небольшим проходят все действия от подачи предложения о начале коллективных переговоров до уведомительной регистрации уже подписанного коллективного договора в комитете по труду и занятости», - рассказали в облсовпрофе.

В ходе интерактива участники сами заполняют все разделы коллективного договора предложенными ссылками, выбирая их по смыслу разделов договора. Также они дополняют его своими предложениями. Одновременно сотрудник областного профсоюза ведёт консультативную работу с участниками по содержанию всего текста договора, разъясняя, что должно включаться в договор и какие имеются возможности для расширения его структуры.

В результате на практике каждый участник понимает, что такое коллективный договор, в чëм его польза для организации, какая роль у работодателя и работников, и как достигнуть компромисса по пунктам договора, пояснили в облсовпрофе.

Создатели и идейные вдохновители интерактивной программы - сотрудники Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева, главный правовой инспектор Ирина Иванова и Нина Антипова - считают, что данная программа получилась живая, интересная и максимально информативная.

«Первый раз мы попробовали провести интерактив на тему "Коллективный договор" на II региональном форуме работающей молодёжи Псковской области. Обратная связь, которую мы услышали, подтвердила наши ожидания. Программа вызвала воодушевление и интерес даже у студентов, которые ещё не сталкивались в своей жизни с нормами трудового законодательства. А главное - наша задача выполнена: программа понимаема и пригодна для дальнейшего использования, особенно в организациях, где только создаётся профсоюз», - рассказала ведущий интерактива на форуме, главный правовой инспектор Псковского облсовпрофа Ирина Иванова.

Напомним, что на II региональном форуме работающей молодёжи Псковской области, который прошёл в Пскове 24-26 марта, в интерактиве приняли участие три команды сотрудников бюджетных и внебюджетных организаций и студентов. В результате удалось заключить три коллективных договора.