Общество

«Прессинг»: Доверие к СМИ, чтение новостей и покупка колбасы, десять правильных мнений. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 31 марта. Темой нового выпуска стало доверие к СМИ.

Поводом для разговора в студии стали данные социологов, согласно которым в российском обществе выросло уважение к журналистам, а россияне стали выше оценивать их профессионализм, увеличилось число тех, кто считает российских журналистов объективными и оказывающими положительное влияние на жизнь страны.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о том, что стоит за данными социологов, насколько на них можно опираться, стала ли лучше работать госпропаганда, сколько должно быть правильных мнений и есть ли смысл верить СМИ.