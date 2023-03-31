Общество

Сотрудники псковских детсадов прошли обучение по ведению госпабликов в соцсетях

Центр управления регионом Псковской области провел обучение для сотрудников школ и детских садов по ведению официальных пабликов в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦУР.

В мероприятии приняли участие порядка 40 специалистов, которые отвечают за страницы образовательных учреждений в соцсетях. Сотрудники ЦУР рассказали о правилах ведения страниц, создания контента и коммуникации с подписчиками.

«Госпаблики образовательных учреждений — одна из наиболее популярных категорий официальных страниц. Всего в Псковской области заведено 214 таких групп. Подобные мероприятия помогут повысить активность школ и детских садов в соцсетях, сделать их работу более эффективной, а также стать комфортной площадкой для общения с родителями и воспитанниками», – отметила руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева.