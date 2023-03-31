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Общество

Детский фонд организовал психологический тренинг для семей вынужденных переселенцев

31.03.2023 17:48|Псков

Групповое психологическое занятие для семей вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины состоялось 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда

На мероприятие были приглашены мамы из семей вынужденных переселенцев, а также из малообеспеченных семей и семей с ребёнком-инвалидом.

В самом начале занятия психологи Центра Елена Яблочкина и Елизавета Борозенная познакомили участников со своей организацией, рассказали о видах помощи, которые они могут оказать женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

В начале тренинга все участники познакомились между собой. А в основной части занятия психологи поговорили с мамами на тему ресурсов: где их искать, как правильно распределять и что делать, если ресурсы на нуле. С помощью специальной методики участники оценили степень проявления в себе таких качеств, как креативность, честность, доброта, самоконтроль. Участники тренинга с помощью упражнений проанализировали свои способности, ценности и цели, точки опоры в сложных ситуациях.

После тренинга мамы были приглашены выбрать одежду и обувь, игрушки и книжки для своих детей. Также каждая семья получила набор товаров гигиены первой необходимости, которые были закуплены на средства благотворителей.

«Спасибо вам большое за занятие с психологом, за наборы и вещи!» - поблагодарила одна из мам организаторов после мероприятия.

Это занятие стало первым в череде психологических тренингов, которые Детский фонд планирует проводить в рамках проекта «Чужих детей не бывает» при поддержке Фонда президентских грантов.

Организатором стало Псковское областное отделение Российского детского фонда при поддержке специалистов ПО ОО «Независимый социальный женский центр». От лица участников тренинга Детский фонд благодарит психологов Независимого социального женского центра за полезную информацию для мам, а Территориальную избирательную комиссию города Пскова – за предоставленное помещение для проведения занятия.

Теги: #Детский фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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