Общество

Аллею памяти погибших при выполнении задач СВО планируют создать в Великих Луках

В Великих Луках планируют создать Аллею памяти погибших при выполнении задач специальной военной операции. Об этом в своём обращении к великолучанам сообщил глава администрации города Андрей Беляев.

«В адрес администрации города поступило несколько инициатив от общественных организаций (а именно: "Союз возрождения Псковского края", "Союз ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов"), а также матерей, жён и родственников погибших участников специальной военной операции по поводу создания Аллеи памяти погибших при выполнении задач специальной военной операции. В качестве места увековечивания памяти предлагается территория возле Братского кладбища», - сообщил Андрей Беляев, добавив, что администрация города поддерживает поступившее предложение.

«Это важная, нужная и очень актуальная на сегодняшний день инициатива. Сегодня в России приоритетом является защита безопасности граждан. Именно для обеспечения безопасности Отечества, граждан нашей страны и их будущего отдают жизнь воины, участвующие в специальной военной операции. Аллея в память о наших героях станет символом гордости, почёта и уважения к их мужеству и самоотверженности. Здесь мы будем чтить и сохранять память о героических защитниках нашего Отечества, здесь будут гулять дети, которые никогда не узнают, что такое война», - сказал Андрей Геннадьевич.

Он также отметил, что предложенное место для размещения памятной Аллеи оправдано и закономерно.

«Рядом покоятся воины Великой Отечественной войны, хранится память о героях 6-й роты. В конечном итоге это станет единым мемориальным комплексом, символизирующим преемственность поколений воинов, которые во все времена доблестно сражались за Родину и отстаивали её интересы. В ближайшее время будет разработан дизайн-проект Аллеи Героев для дальнейшего согласования с общественностью города и реализации», - завершил своё обращение глава администрации Великих Лук.