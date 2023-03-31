Общество

Андрей Турчак: Пропускную способность военно-врачебных комиссий необходимо увеличить

Пропускную способность военно-врачебных комиссий необходимо увеличивать. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Турчак / Telegram

«Пропускную способность военно-врачебных комиссий необходимо увеличивать. А сами они должны располагаться ближе к фронту. Это избавит военнослужащих, в случае ранения, от длительных переездов в другие города. Об этом и не только говорили сегодня в ходе рабочего совещания нашей группы по СВО в госпитале Вишневского», - отметил он.

Как пояснил Андрей Турчак, трудности с прохождением ВВК и дальнейшим лечением зачастую возникают из-за отсутствия «бесшовного механизма» перехода из военной медицины в гражданскую. «Ключевое здесь - приостановка действия полиса ОМС при поступлении на военную службу», - заметил он.

В качестве решения прозвучало предложение восстановить действие полиса ОМС на время отпуска, планового или по болезни. Предложению окажут правовое сопровождение.

«Еще одна важная тема - подготовка бойцов по тактической медицине. В том числе, обучение тому, как правильно пользоваться аптечкой, соблюдать необходимые алгоритмы. Наш товарищ, глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, отслуживший по контракту в прифронтовом госпитале, вместе с коллегами уже разрабатывает онлайн-платформу, где в максимально простой и доступной форме будут представлены современные учебные пособия для бойцов, фельдшеров, врачей», - продолжил Андрей Турчак.

На такой базе можно будет повышать квалификацию военных медиков, выстраивать систему очных и заочных курсов тактической медицины. Предложения с сегодняшнего совещания войдут в следующий доклад президенту.