Общество

Восьмой том книги «Солдаты Победы» презентовали в Острове

Презентация восьмого тома книги «Солдаты Победы» состоялась в Центре культуры «Юбилейный» города Острова в пятницу, 31 марта. Издание посвящено жителям Островского района, вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: газета «Островские вести»

На мероприятии присутствовали представители исполнительных органов Псковской области, руководство муниципалитета, ветераны, родственники и близкие фронтовиков, военнослужащие островского гарнизона, школьники и общественность.

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области — начальник отдела правовой и кадровой работы Владимир Куприн – поздравил островичей. «Цель этого проекта — увековечить память о тех, кто отстоял свободу нашего Отечества, вернулся к родным и близким с Победой» — отметила в поздравительном адресе вице-губернатор Вера Емельянова.

От себя Владимир Куприн добавил: «Основа нашего патриотизма — это историческая память. И сегодня все причастные к этому событию, внесшие свой вклад в важную работу — создание книги «Солдаты "Победы", должны чувствовать свою сопричастность к большому делу, которое они сделали».

В рамках презентации подробно о работе над томом рассказал главный редактор издания Николай Никитенко. После чего Глава Островского района Дмитрий Быстров вручил Почетные грамоты людям, которые внесли существенный вклад в создание 8-го тома книги «Солдаты Победы».

Мероприятие продолжили воспоминания ветеранов, включенные в книгу. В заключение первые книги 8-го тома «Солдат «Победы» Николай Никитенко вручил руководителям предприятий и организаций, которые содействовали созданию выпуска.

В восьмом томе книги «Солдаты Победы» рассказывается о 959 уроженцах Островского района, вернувшихся живыми с полей Великой Отечественной войны.

В структуре нового тома — вступительная статья, раздел «На той войне…», который включает документы и воспоминания о ветеранах, фотовставка, раздел «Всем смертям назло» о 81-м фронтовике, которые считались погибшими или пропавшими без вести, но, как выяснилось в ходе работы над изданием, вернулись домой.

Тираж восьмого тома составил 900 экземпляров.

Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Работа над изданием ведется с 2013 года.