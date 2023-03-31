Минюст внес в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского*

Минюст пополнил реестр иноагентов, включив туда лидера музыкальной группы «Ногу свело» Максима Покровского* 31 марта, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М. С. Покровский*, С. А. Бойко*, Г. Р. Чентемиров*, проект "Теплица социальных технологий"**, общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"**, а также объединение "Настоящая Россия"**», – уточняет ведомство.
Неделей ранее реестр иностранных агентов пополнили юрист Павел Чиков*, блогер Илья Варламов*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иноагента.