Общество

В России начался призыв на срочную службу в Вооруженные силы

Призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ стартовал в России сегодня, 1 апреля. Всего планируется призвать 147 тысяч человек, не находящихся в запасе, в Псковской области призовут до 800 человек.

Основной способ вручения повесток псковским призывникам будет электронным.

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Подавляющая часть призывников из Псковской области будет служить в Западном военном округе. Призывников не будут отправлять в зону СВО.

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Уклоняются от службы в Псковской области более 400 человек.

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Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля.