В России начался призыв на срочную службу в Вооруженные силы

Призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ стартовал в России сегодня, 1 апреля. Всего планируется призвать 147 тысяч человек, не находящихся в запасе, в Псковской области призовут до 800 человек.
Основной способ вручения повесток псковским призывникам будет электронным.
Подавляющая часть призывников из Псковской области будет служить в Западном военном округе. Призывников не будут отправлять в зону СВО.
Уклоняются от службы в Псковской области более 400 человек.
Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля.