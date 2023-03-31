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Общество

Эксперт дала советы по ремонту в типовой новостройке

01.04.2023 14:03|ПсковКомментариев: 0

Зачастую россияне, покупая квартиру в типовой новостройке, заранее планируют сделать в ней ремонт. Дизайнер интерьеров, специалист сервиса «Профи» Надежда Требухина рассказала «Известиям», во сколько может обойтись ремонт в таком жилье и на что обращать внимание тем, кто только что приобрел недвижимость.

Эксперт отметила, что в однотипный ремонт от застройщика входят такие позиции: обои под покраску, натяжной потолок, люстра по центру комнаты, нейтральная плитка, водяные полотенцесушители и пластиковые ванны. Кроме того, обычно устанавливаются двери низкого качества и неэстетичные электрические щитки.

«Но главная проблема в ремонте от застройщика — недостаточное количество розеток. От их расположения зависит дальнейшее размещение всех электроприборов, гаджетов и различной техники. В типовых новостройках розеток не хватает и требуется в два-три раза больше точек зарядки», — сказала она, отметив, что часто владельцам приходиться разбивать стены и перекраивать электрику.

При этом иногда покупатели для увеличения света и пространства в помещении демонтируют стандартный натяжной потолок.

«Чаще заказчики проводят не просто косметический ремонт, а полностью меняют планировку под себя: сносят стены, меняют электрику, потолки и даже стяжку пола», — отметила дизайнер.

Говоря о том, сколько владельцу квартиры придется потратить на ремонт, она уточнила, что стоимость ремонта в новостройке сильно зависит от региона.

«На финальную смету больше влияет не стоимость материалов, а цена работ. Расценки для каждого региона индивидуальны и привязываются ко многим факторам: экономическое положение субъекта, объем заказов, конкуренция на рынке», — объяснила Требухина.

Так, по ее словам, на московском рынке средняя цена ремонтных работ стартует от 15 тыс. за 1 кв. м.

«Если говорить про Москву, то средняя стоимость «добротного» ремонта «под ключ» начинается от 100 тыс. за кв. м (4 млн рублей за однушку 40 кв. м)», — добавила эксперт.

Для того чтобы уложиться в 1 млн рублей, придется экономить и выбрать главное, подчеркнула специалист.

«Ремонт точно не может обойтись без хорошего кухонного гарнитура — это одна из самых дорогих позиций. Его стоимость около 300 тыс. рублей. Базовый набор мебели, включающий диван и кровать, будет стоить от 80 тыс. до 100 тыс. рублей», — рассказала она.

Кроме того, важное место в смете занимают встроенные шкафы. По мнению дизайнера, они позволяют убрать лишний «шум» в помещениях. Также они функциональнее готовых шкафов и могут дольше прослужить. Как объяснила эксперт, покупка и установка такой мебели обойдется в 200 тыс. рублей.

Теги: #новостройки
Источник: Псковская Лента Новостей
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