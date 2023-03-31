Общество

Диетолог предупредила о риске старения органов при неправильной диете

Многие люди, желающие быстро избавиться от лишних килограммов, начинают без всякого плана радикально сокращать количество потребляемой пищи. Такой подход может привести к обратному результату, то есть к увеличению массы тела, а также к старению внутренних органов, сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«В моей практике были истории, когда люди начинали буквально пить одну воду, чтобы похудеть. Но если человек жестко ограничивает себя в питании, то могут происходить срывы. Если неделю ничего не есть, а в выходные есть все подряд, то система пищеварения будет сначала резко разгружаться, а потом так же резко нагружаться. Организм только привыкает, что рацион стал проще, и тут мы бросаем в него "бомбу", которую он будет переваривать весь день, изнашивая свои ресурсы. Такое чередование сильно влияет на старение внутренних органов и может привести к набору веса вместо его снижения», - цитирует ее радио Sputnik.

Чтобы избежать срывов и дополнительного набора веса, нужно планировать диету и не заставлять организм голодать, продолжила врач.

«Диета должна четко продумываться и подбираться в зависимости от состояния здоровья. Если мы планируем похудеть, то рацион должен быть таким, чтобы не было срывов. Для этого питание должно быть полноценным и сбалансированным. В рационе должны быть все продукты, чтобы человек не чувствовал себя голодным. Тогда будет легче придерживаться определенного плана питания», – объяснила Анжелика Дюваль.