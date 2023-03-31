Общество

В Минцифры опровергли связь изменений на «Госуслугах» со слухами о мобилизации

Последние изменения на «Госуслугах» никак не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации, на самом портале сохраняется функция отписки от сообщений госорганов. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов», - написал министр в одном из профильных IT-чатов в Telegram.

Возможность удаления учетной записи ранее перестала быть доступной пользователям сайта и приложения «Госуслуги», пишет ТАСС. При этом в веб-версии портала опция «Удалить запись» полностью отсутствует. Позднее Минцифры подтвердило, что функция удаления учетной записи с портала госуслуг была отключена. Такое решение было принято из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов пользователей.