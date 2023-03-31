Общество

Назван способ досрочно выйти на пенсию

Выйти на заслуженный отдых раньше положенного срока могут не только льготные категории работников: такое право при определенных условиях есть и у предпенсионеров — тех, кому осталось не более пяти лет до наступления пенсионного возраста. Об этом рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В этом году общий пенсионный возраст составляет 60 и 65 лет, однако в России действует переходный период пенсионной реформы. Поэтому в 2023 году к категории предпенсионеров считаются мужчины, рожденные с 1961 по 1963 год, и женщины 1966-1968 годов рождения. Если положена досрочная пенсия, предпенсионный возраст наступит еще раньше.

По словам эксперта, предпенсионеры наделены определенными правами и льготами, пишет агентство «Прайм».

«Так, уволенные по сокращению численности (штата) организации в связи с ее ликвидацией либо прекращением деятельности ИП имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока», — отметил Виноградов.





Для этого предпенсионер должен стоять на учете службы занятости как безработный. У женщины должно быть при этом минимум 20 лет рабочего стажа, у мужчины — 25. Также должно быть накоплено достаточное количество баллов для выхода на пенсию по старости: в 2023 году — не менее 25,8 балла.

Если найти новое место работы не получается, при соблюдении всех этих условий служба занятости назначает досрочную пенсию. А гражданин должен дать согласие на такое решение.

По словам Виноградова, предпенсионеры, стоящие на учете службы занятости, имеют право на повышенное пособие по безработице. В этом году они могут получать ежемесячно 12 792 рубля в течение года. Если стаж большой, то и повышенное пособие платят дольше.