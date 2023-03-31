Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, чем можно заразиться в огороде и на рыбалке

Клещи, бешеные животные, овощи и самостоятельно выловленная рыба — вот основные источники опасностей на даче, в том числе и смертельных. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

«Опасность может подстерегать не только на грядках, но и на рыбалке. Дело в том, что рыба карповых пород, например, язь, лещ, плотва, карась может быть заражена паразитами описторхами. В случае отсутствия достаточной термической обработки или шоковой заморозки при -20 градусах Цельсия есть риск заражения. Особенно опасно покупать вяленую рыбу с рук, поскольку в малосольной и вяленой рыбе паразиты могут отлично сохраняться и стать причиной заболевания», — объяснила Маргарита Провоторова.

Врач отметила, что современные исследования не рекомендуют проводить профилактический прием противопаразитарных препаратов для профилактики без подтвержденного заражения. Но необходима гигиеническая профилактика: мытье рук и продуктов с огорода.

«С немытыми овощами или ягодами мы вполне можем подхватить паразитических червей аскарид. Их яйца обычно располагаются на земле, поэтому плохо промытая клубника, зелень, морковка, редиска, репка могут быть источником заражения. Нельзя допускать, чтобы частички земли или песка оставались на продуктах. Не лишним будет замочить зелень или ягоды на 20 минут в большом объеме воды — так земля осядет на дно. После этого нужно промыть продукты еще раз», — рассказала Маргарита Провоторова.

Еще одна опасность — это клещи. Как объяснила врач, они становятся активны при устойчивой плюсовой температуре. При укусе клеща люди могут заразиться болезью Лайма, а животные — пироплазмозом. Поэтому обязательно нужно обрабатывать себя и питомцев противоакарицидными спреями.

«Эти насекомые могут быть переносчиками клещевого энцефалита – вирусной инфекции, против которой не существует специфического лечения», — предупредила эксперт. Также из-за бешенства опасны дикие животные, в том числе и ласковые.