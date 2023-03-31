Общество

Псковских журналистов приглашают к участию в конкурсе «Щит и перо»

УМВД России по Псковской области информирует представителей СМИ о проведении ставшего уже традиционным ежегодного конкурса «Щит и перо».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, конкурс «Щит и перо» проводится МВД РФ с 2002 года «в целях совершенствования информационного сопровождения оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России, повышения уровня доверия граждан к деятельности МВД России по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, формирования в обществе положительного образа сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России».

В конкурсе принимают участие подразделения ИОС органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, журналисты центральных, региональных ведомственных СМИ и представители общественных объединений РФ, а также сотрудники правоохранительных органов и представители редакций СМИ государств – участников СНГ.

Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:

1. «Полиция доверия»

публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, включая журналистское расследование: рассказывающие о повседневной деятельности полиции и способствующие пресечению, раскрытию правонарушений и преступлений; осветившие наиболее полно и точно раскрытие конкретного резонансного преступления; направленные на противодействие преступности и повышение правосознания граждан Российской Федерации, носящие профилактический характер.

2. «Честь. Долг. Мужество»

публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, о сотрудниках органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России: направленные на раскрытие высокого гражданского предназначения полиции – о чести, долге, мужестве; рассказывающие о подвигах и героических поступках сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России; раскрывающие лучшие человеческие качества сотрудников подразделений системы МВД России.

3. «Гражданская позиция»

публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, включая журналистское расследование: объективно отражающие проблемы в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России; предлагающие конструктивные решения для совершенствования деятельности подразделений системы МВД России; позволяющие выявить объективные недостатки в работе органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России.

4. «Меняемся вместе»

публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, а также акции, способствующие развитию правосознания граждан и: направленные на стимулирование гражданских инициатив в сфере предупреждения преступлений и правонарушений, а также обеспечение правопорядка и общественной безопасности; освещающие процессы и механизмы взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, работу общественных советов; посвященные сотрудникам, военнослужащим и ветеранам органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России; ориентированные на профилактику преступности и правонарушений и повышение престижа службы в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России, организованные представителями институтов гражданского общества.

5. «PR-проект года»

реализованные проекты в сфере профилактики преступлений и правонарушений, формирования позитивного имиджа сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России: PR-акции и рекламные акции, направленные на повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел Российской Федерации и внутренним войскам МВД России, повышение престижа службы; информационно-пропагандистские мероприятия с широким охватом аудитории, направленные на устранение или локализацию определенной социальной проблемы в сфере поддержания законности и правопорядка; общественно значимые публичные мероприятия, организованные по инициативе и проведенные при участии подразделений центрального аппарата МВД России, а также территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровне; рекламные проекты профилактической направленности, в том числе наглядная агитация и наружная реклама правоохранительной тематики, направленные на широкое информирование населения; долгосрочные проекты правоохранительной тематики, получившие наибольшую общественную поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ; иные проекты, способствующие развитию правосознания и повышению правовой грамотности граждан, обеспечивающих защиту их прав и свобод на пространстве СНГ.

6. «Содружество»

публикации, видео-, аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, акции и межгосударственные проекты о совместной деятельности и взаимодействии полиции Российской Федерации и государств-участников СНГ: освещающие процесс взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; реализованные в сфере профилактики преступлений и правонарушений, направленные на повышение авторитета органов внутренних дел Российской Федерации и правоохранительных органов государств-участников СНГ; способствующие развитию правосознания и повышению правовой грамотности граждан, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан на пространстве СНГ.

7. «Лучший интернет-проект о полиции»

реализованные проекты в сети Интернет, раскрывающие различные направления деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России: способствующие формированию положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России; раскрывающие суть и задачи службы; повышающие уровень доверия интернет - сообщества к органам внутренних дел Российской Федерации и внутренним войскам МВД России.

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