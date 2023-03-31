Общество

Погодой на Северо-Западе России будет управлять скандинавский антициклон

Погодой на Северо-Западе России будет управлять скандинавский антициклон, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе погодой будет управлять скандинавский антициклон, и только в начале недели местами на юге возможны небольшие осадки. Так что температура в регионе будет повышаться, и в четверг-пятницу в полуденные часы на юге уже +5…+10°С, на севере и востоке – до 0…+5˚С», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центре в первую половину рабочей недели на погоде скажется влияние фронтальных разделов, так что не обойдется без небольших дождей, но они не помешают столбикам термометров подняться до +10…+15˚С. А затем под натиском северного антициклона тучи рассеются и станет на 2–3°С прохладнее, по ночам не исключены локальные заморозки.

В Санкт-Петербурге небольшие осадки ожидаются только в понедельник. В первую половину периода довольно прохладно: +1…+4˚С, но затем ожидается потепление, и показания термометров повысятся до +5…+8˚С.