Общество

Вероятность превышения параметров пожарной опасности ожидается в Псковской области в августе

На всей территории Псковской области повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Изображение: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

Авиалесоохрана разработала прогноз рисков повышенного возникновения пожаров в лесах на 2023 год на основании фактических данных долгосрочного прогноза температуры и осадков, а также оценки пожароопасной ситуации в период пожароопасного сезона 2023 года, представленных Гидрометцентром России, многолетних данных Авиалесоохраны о горимости и результатов многомерного корреляционного анализа.

«На всей территории Псковской области повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в августе. В остальные месяцы пожарная опасность будет находиться на среднем уровне, что свидетельствует об отсутствии прогноза погодных аномалий», - говорится в сообщении.

По многолетним данным учета региональной диспетчерской службы Противопожарного лесного центра на территории области за период с апреля по июль в среднем фиксировалось возникновение 92 лесных пожаров.

Соблюдение правил пожарной безопасности жителями и гостями области позволит уменьшить это количество, так как более 90 % лесных пожаров возникает по вине человека, заметили в комитете.