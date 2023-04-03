Общество

Восемь единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю

Восемь единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю, с 27 марта по 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области за указанный период привели 41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили 17 административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы ведомства напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.