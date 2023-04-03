Общество

Снег и морозы прогнозируют в Псковской области 4 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 4 апреля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, местами в регионе пройдут небольшие осадки - ночью в виде снега, днем - в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах в некоторых частях региона образуется гололедица. Прогнозируется ветер северных направлений скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -6 до -1 градуса, днем столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.