Общество

«Постскриптум»: Неделя паводков, списание долгов за ЖКУ, итоги сессий регионального парламента и гордумы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 апреля.

Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Предложение, подкупающее своей неоригинальностью: в Госдуме вновь звучат предложения отказаться от мусоропроводов.

Кому должен – всем прощаю: долги россиян за ЖКХ предлагают списать за счет региональных бюджетов.

Где не тонули, там сидели без электричества: неделя острой фазы паводка и неожиданно вернувшейся зимы закончилась в регионе.

Две сессии: два отчета и перепалка по дорогам – ежемесячные заседания городского и областного парламентов прошли спокойно, почти незаметно.

И, как всегда, в программе прозвучали комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.