Общество

Поставщика более 30 ФАПов на 170 млн рублей ищут в Псковской области

Поставку 34 фельдшерско-акушерских пунктов по 5 млн рублей каждый заказал комитет по закупкам Псковской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчик ожидает ФАПы площадью не менее 64 квадратных метров. В ФАПе должны быть следующие помещения: ожидальня; кабинет приёма, предусматривающий место для установки гинекологического кресла; процедурный кабинет, совмещенный с прививочным по графику работы; помещение персонала с раздевалкой; помещение для хранения лекарственных средств; санузел; помещение для уборочного инвентаря, моющих дезинфицирующих средств, чистого белья, временного хранения грязного белья.

Начальная цена контракта составляет 170 млн рублей. Подрядчика определят 12 апреля.