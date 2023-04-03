Общество

О сроках уведомления об исчисленных суммах налогов и авансовых платежах напомнили псковским предпринимателям

Подавать уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежах ИП и ЮЛ обязаны не позднее 25 числа каждого месяца. С 1 января 2023 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрена обязанность представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны подать уведомление для распределения единого налогового платежа по налогам с авансовой системой расчетов в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (по НДФЛ, страховым взносам (для работодателя), при упрощенной системе налогообложения и по имущественным налогам юридических лиц).

Напомним, с 1 января 2023 года для всех налогоплательщиков в беззаявительном порядке введен институт Единого налогового счета (ЕНС) (Федеральный закон № 263-ФЗ).

6 апреля 2023 года в 11.00 заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Фрис и начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом управления Дмитрий Иванов проведут онлайн-вебинар на данную тему, и расскажут о том, какими способами может быть подано уведомление и как его несвоевременное представление/не представление может привести к начислению пени. Подключиться к вебинару можно по ссылке.