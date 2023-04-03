Общество

Большинство респондентов ПЛН выступили за запрет рекламы интимных услуг в России

Большинство респондентов ПЛН поддерживают инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России. Это следует из опроса, в котором принял участие 361 человек.

По мнению 64,54% респондентов, реклама интимных услуг недопустима, поскольку она противоречит православной вере, традиционным семейным ценностям и подрывает нравственные устои. При этом 15,51% голосующих предложили определить специальные места, где можно будет размещать такую рекламу.

Ничего против рекламы интимных услуг не имеют 7,76% участников опроса, при этом они подчеркивают, что подобная реклама не должна портить облик улиц.

4,43% проголосовавших считают, что запрет рекламы интимных услуг поможет «уберечь подрастающее поколение», а 3,05% респондентов заметили, что такие меры - очередное ограничение прав и свобод в России.

Сомнение в инициативе выразили 1,66% участников опроса, которые предположили, что эта реклама никому не мешает, а 0,83% голосующих выступили категорически против.

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