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Общество

Крысу и искусственный интеллект скрестили для поиска наркотиков и взрывчатки в России

03.04.2023 16:15|ПсковКомментариев: 0

Крысу и искусственный интеллект скрестили для поиска наркотиков и взрывчатки в России. Ученые отмечают, что эффективность их изобретения составляет от 60 до 100%. 

Главный научный сотрудник НИТЦ Центра нейротехнологий ЮФУ Петр Косенко, рассказал, что в обонятельную луковицу крысы вживляются электроды, после этого животное вводится в наркоз. По словам сотрудника, именно в таком состоянии лучше всего работает обонятельный мозг. Во время сна крысу помещают в специальный бокс, где происходит усиление биологического сигнала, пишет RuNews24.

Крыса нюхает воздух, затем программа обрабатывает данные мозга, которая отвечает за обоняние. Нейросети определяют вещество, предъявляемое крысе. Исследователи также отметили, что наибольший эффект достигается в момент глубокой фазы сна, то есть на втором часу наркоза.

Ученые сообщили, что с помощью такой гибридной системы можно искать не только наркотики и взрывчатку, крысы способны унюхать даже специфические вещества, выдыхаемые онкобольными людьми. В планах исследователей создать систему, которая будет работать на постоянной основе в режиме реального времени.

Теги: #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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