Общество

Псковским росгвардцейцам вручили государственные, региональные и ведомственные награды

Торжественная церемония награждения сотрудников Росгвардии состоялась в Актовом зале правительства Псковской области. Поздравить бойцов и офицеров с профессиональным праздником и вручить государственные, региональные и ведомственные награды пришли губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В приветственном слове губернатор озвучил результаты работы регионального управления Росгвардии за прошлый год: ни на одном из пяти тысяч охраняемых ведомством объектов не было ни одного происшествия, из незаконного оборота изъято более шестисот единиц оружия, задержано более 2600 нарушителей, спецподразделения провели более восьмисот успешных операций. Особо Михаил Ведерников отметил участие росгвардейцев в специальной военной операции, где псковичи эффективно решают все задачи, которые ставит командование.

«Раньше мы ежегодно встречались в ваш профессиональный праздник, сейчас встречаемся всё чаще, это связано, в том числе, с увеличением числа награждаемых, - обратился к сотрудникам нацгвардии Михаил Ведерников. – Если в 2020 году была вручена всего одна государственная награда, то в 2022 – уже 37, а за три месяца 2023 года отмечены 22 сотрудника Росгвардии». По словам губернатора, эти цифры говорят об исключительном патриотизме, самоотверженности и профессионализме псковских росгвардейцев. «Руководство области и страны это ценит. И вы, и ваши семьи всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», - сказал Михаил Ведерников и перешёл к награждению.

Губернатор вручил отличившимся бойцам медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», медаль Жукова, а начальнику управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области Игорю Иванову – региональную медаль Александра Невского. Также сотрудники Росгвардии получили почётные грамоты губернатора Псковской области и благодарственные письма правительства.

От имени депутатского корпуса областного парламента росгвардейцев поздравил Александр Котов. «Росгвардия в системе обеспечения государственной безопасности занимает особое место. Не случайно здесь служат люди мужественные, подготовленные, способные выполнять любые поставленные перед подразделением задачи», - сказал председатель Собрания.

Александр Котов напомнил, как на 30-летнем юбилее псковского СОБР ветераны вспоминали, что за немалый срок всему составу отряда ни разу не удавалось собраться вместе – всегда кто-то находится в командировке, на дежурстве или на учёбе. Сейчас сотрудники нацгвардии тоже выполняют боевые задачи вдали от дома.

«Мы высоко ценим вашу службу, мы признательны вам за мужество, верность долгу и стране. Мы гордимся вами. Мы все искренне хотим, чтобы специальная военная операция завершилась, чтобы как можно быстрее наша страна вышла из этой ситуации победителем», - поблагодарил Александр Котов росгвардейцев за верную службу и добросовестное выполнение боевых задач. Спикер регионального парламента вручил сотрудникам ведомства благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

На праздничном мероприятии также выступили начальник Погрануправления ФСБ России по Псковской области Александр Чиликин и руководитель регионального управления ФСБ России Виктор Швырев.

В завершении начальник территориального управления Росгвардии Игорь Иванов поблагодарил руководство области за всестороннюю поддержку. «Такое внимание дорого стоит, и приближает нашу победу», - заключил руководитель ведомства.