Общество

Государственные награды росгвардейцам вручил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в чествовании бойцов управления Росгвардии по Псковской области. Торжественное мероприятие, приуроченное к 212-й годовщине со Дня образования войск национальной гвардии РФ, прошло 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Сегодня росгвардейцы с профессионально выполняют задачи по обеспечению общественной и государственной безопасности», — обратился Михаил Ведерников к офицерам, старшинам, сержантам и рядовым служащим, отметив их работу в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении государственного контроля в области оборота оружия и обезвреживания различных взрывчатых веществ, а также участие в спецоперациях.

По словам губернатора, успешное выполнение войсками нацгвардии важных задач, число которых растет из года в год, руководство области и страны видит и ценит: «Если в 2020-м году была вручена одна государственная награда, то в 2022 — уже 37. А за три месяца этого года за особые заслуги отмечены уже 22 сотрудника Росгвардии. Все это говорит о вашем исключительном патриотизме, самоотверженности, профессионализме, которые позволяют успешно выполнять даже самые тяжелые задачи порой с риском для здоровья и жизни. Уверен, что вы и впредь будете делать все необходимое для обеспечения безопасности жителей Псковской области и всей нашей страны».

Михаил Ведерников поблагодарил военнослужащих за службу и заверил, что и они, и их семьи всегда могут рассчитывать на поддержку правительства Псковской области.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга Глава региона вручил псковским росгвардейцам государственные награды — медали «За отвагу», медаль Жукова, медаль «За спасение погибавших». Высокий профессионализм и заслуги в укреплении законности на территории Псковской области сотрудники Росгвардии отмечены медалью «Александра Невского», почетными грамотами губернатора Псковской области и благодарственными письмами правительства региона.

Свои поздравления бойцам выразил также председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «Ваше подразделение в системе обеспечения государственной безопасности занимает особое место, и не случайно здесь служат люди мужественные и подготовленные», — отметил он.

«Почти все награжденные сотрудники недавно вернулись из зоны проведения СВО. Такое внимание к нашему профессиональному празднику дорогого стоит», — сообщил в ходе торжественного мероприятия начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Он поблагодарил их за добросовестную службу.

В этот день перед бойцами Росгвардии также выступили начальник регионального УФСБ России генерал-майор Виктор Швырев и начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Александр Чиликин.

Каждый из спикеров вручил росгвардейцам заслуженные ведомственные и памятные награды.

День образования войск национальной гвардии Российской Федерации уходит к началу XIX века. 27 марта 1811 года император Александр I создал новое подразделение правоохранителей — внутреннюю стражу. Эта структура стала прообразом Росгвардии, но к современному названию и виду она пришла за более чем два столетия. Подразделение подвергалось значительным преобразованиям, менялись и его полномочия.

Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) создали указом Президента Владимира Путина в 2016 году на базе внутренних войск, спецподразделений, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы МВД.

В Псковской области подразделениями Росгвардии охраняются более 5 тысяч объектов. За прошедший год ни на одном из них не было допущено преступлений. Изъято почти 600 единиц незаконного оружия и задержано более 2600 нарушителей.

Сотрудниками ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» проведено более 800 успешных специальных операций. Специалистами инженерно-технического отделения ОМОН регулярно, в том числе, боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Бойцы и офицеры регионального управления Росгвардии принимают участие в специальной военной операции.