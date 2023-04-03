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Покупка сальников для автомобиля в онлайн-магазине «Сфера-2В»

03.04.2023 21:19|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-магазин «Сфера-2В» занимается продажей сальников для различных марок автомобилей. В каталоге этого интернет-магазина представлена только оригинальная продукция, которая поможет восстановить поломку и работоспособность автомобиля. Подобрать и купить сальник на автомобиль вам поможет удобный каталог и помощь квалифицированных менеджеров.

Фото: онлайн-магазин «Сфера-2В»

Сальник - это уплотнитель, изготовленный из термостойкой резины, который устанавливается в том месте, где выводится коленвал. Если сальник выйдет из строя, он будет пропускать моторное масло, что не только чревато загрязнённым полом в гараже, но и тем, что возрастает риск выхода силового агрегата из строя. Как только у вас появится малейшее подозрение на появление дефекта, не ждите большей поломки, заказывайте новый сальник и поручите его установку специалисту.

Особенности строения сальника и его эксплуатации

Как мы уже говорили, задача сальника - это предотвращение вытекания смазки из двигателя. Внешне сальник выглядит как резиновое кольцо, у которого внешний край жёсткий, а внутренний эластичный. На авто устанавливают два сальника коленвала, которые отличаются по размерам: задний и передний. Каждый из них рассчитан на долгое использование, однако со временем они перестают быть эластичными и пропускают масло.

Основная причина поломки сальника:

  • естественная изношенность сальника;
  • невысокое качество материала устройства;
  • неграмотные эксплуатационные условия;
  • перегревание и перегрузка двигателя машины;
  • использование смазки, которая не соответствует двигателю.

Плановая замена сальника должна проходить через 100.000-150.000 километров автопробега, поэтому, если пришло время купить сальники для авто, важно это сделать в проверенном месте. 

Где приобрести качественный сальник?

Чтобы увеличить эксплуатационный ресурс сальников, производители добавляют в каучук различные минеральные добавки, поэтому цена на сальники для авто формируется, учитывая все ноу-хау. Многофункциональность этой детали зависит от качества материала и установки, поэтому остерегайтесь покупки сальников для машины от неизвестных изготовителей либо у случайных продавцов.

Сальники для амортизаторов автомобиля купить и для коленчатого вала, уникальные модели и их высококачественные аналоги, а также приобрести ремень клиновой, вы можете в онлайн-магазине «Сфера-2В». Фирма сотрудничает с проверенными поставщиками, поэтому гарантируем качество и доступные цены.

Источник: онлайн-магазин «Сфера-2В»

Источник: Псковская Лента Новостей
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