Общество

Класть мобильный телефон под подушку запретило МЧС

Электрический чайник рекомендовано размещать подальше от занавесок, а удлинителями и зарядными устройствами для мобильных телефонов — пользоваться с осторожностью и соблюдая инструкцию. Смартфоны и планшеты нельзя класть под подушку и заряжать всю ночь, газовую плиту следует включать только после проветривания кухни, а на обогревателях не следует сушить одежду. Об этом говорится в Методических рекомендациях о пожарной безопасности, опубликованных на официальном сайте МЧС.

В ведомстве отметили, что в России в последние три года стало больше пожаров в жилых домах и офисных зданиях. 74% возгораний в квартирах связано с неправильным использованием электрических устройств. Например, в Московской области с 2016 по 2021 год было почти 17 тысяч таких случаев, в Челябинской и Иркутской областях — около 7 тысяч, в Башкортостане — более 8 тысяч.

В МЧС разработали методические рекомендации, направленные на профилактику возгораний и просвещение населения. В памятке рассказали, как пользоваться электроприборами, бытовой химией, газовыми плитами. МЧС напомнило, что не стоит включать в розетку устройства с поврежденными проводами, накрывать торшеры тканью или бумагой, сушить одежду на электрообогревателях и использовать утюги и электрические чайники рядом с легковозгорающимися предметами. «Вокруг энергоприборов не следует размещать горючие материалы — шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки», — говорится в документе.

Чтобы не возник пожар, нельзя включать одновременно несколько мощных электроприборов и вставлять один удлинитель в другой. Если человек пользуется сразу чайником, тостером и утюгом, это может вызвать перегрузку сети, короткое замыкание и пожар.

Особое внимание в документе уделили правилам обращения с гаджетами. Многие оставляют зарядное устройство для мобильного телефона в розетке, когда аккумулятор уже заряжен. Эта привычка создает риск пожара, предупредило МЧС. После того как батарея заполнена на 100%, подзарядку надо вытащить из розетки. Смартфоны, планшеты, гироскутеры, электросамокаты нельзя оставлять заряжаться на всю ночь, чтобы избежать их перегрева.

По той же причине МЧС запретило оставлять гаджеты под прямыми лучами солнца и класть телефон под подушку и одеяло. Во время зарядки не рекомендуется пользоваться устройством. А если на смартфон попала вода, разговаривать по нему рекомендуют только после проверки в сервисном центре.

Перед тем как пользоваться газовой плитой, надо проветрить кухню и не закрывать окно, пока включен газ. МЧС советует следить за исправностью дымоходов и не закрывать вентиляционные трубы. Жителям рекомендовали самостоятельно проверять герметичность соединений газового оборудования с помощью мыльного раствора, и периодически вызывать специалистов для проверки.

Согласно рекомендациям, мебель можно ставить не ближе чем на расстоянии 20 сантиметров от плиты, а вешать подвесные шкафы — не ниже чем на расстоянии 70 сантиметров над ней.

Также в памятке говорится о противопожарных правилах содержания подъездов, подвалов, чердаков и лестничных клеток.

В жилых домах и в офисных зданиях запрещено перекрывать аварийные выходы, устанавливать дополнительные двери на этажах, как делают многие жильцы.

Подвалы, наоборот, должны быть закрыты, чтобы туда не проникли посторонние люди и дети. Если подвал открыли, например для ремонтных работ, нельзя входить туда с открытым огнем — факелами, свечами и спичками. Открытый огонь под запретом на балконах и лоджиях, а окна на них советуют закрывать или ставить антимоскитные сетки, чтобы на балкон не попали окурки с верхних этажей.

В каждом доме должна быть пожарная сигнализация, а в квартирах установлены датчики дыма или речевые оповещатели.

К рекомендациям МЧС прилагаются «листы самообследования» — памятки для жителей о действиях в случае поломки электроприборов, розеток, повреждения проводки. Также там указано, каким образом привести в соответствие с требованиями МЧС общие помещения, квартиры и балконы.

За соблюдение противопожарных правил в доме несет ответственность управляющая компания и сами жильцы, пояснила «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Например, если жители захламляют тамбуры и лестничные клетки, их могут наказать, особенно если они хранят в неположенных местах горюче-смазочные материалы. Но к управляющей компании все равно будут претензии, что она не проводит разъяснительную работу с населением», — сказала парламентарий. По словам Разворотневой, если люди обнаружили нарушения противопожарных требований, нужно обращаться в управляющую компанию, аварийно-диспетчерскую службу, в МЧС или в Государственную жилищную инспекцию.

За несоблюдение требований пожарной безопасности придется заплатить штраф, предусмотренный статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан это 5-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-30 тысяч и для организаций — 300-400 тысяч рублей. Если из-за таких нарушений возник пожар, уничтожено или повреждено имущество или нанесен вред здоровью человека, максимальный штраф для граждан — 50 тысяч, для должностных лиц — 100 тысяч и для организаций — 800 тысяч рублей. Когда в результате возгорания кто-то получил серьезный ущерб здоровью или погиб, максимальный административный штраф для организаций, виновных в пожаре, составит два миллиона. А для людей предусмотрена уголовная ответственность по статье 219 УК вплоть до лишения свободы на семь лет, если по их вине погибли несколько человек.