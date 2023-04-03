Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Защита для псковских предпринимателей
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
упростить легализацию переселенцев
Антон Минаков о работе ЛДПР
Оплата за ОДН с марта
Господин Рейтингомер
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Парк у реки Милевки
досрочный выход на пенсию
о показаниях электросчётчика
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
Договор с «Псковэнергосбыт»
как юродивый Николка Псков спас
Топ учебных заведений
 
 
 
ещё Общество 03.04.2023 13:250 Пик половодья в Псковской области уже пройден - синоптик 04.04.2023 06:580 Класть мобильный телефон под подушку запретило МЧС 03.04.2023 22:000 Сотрудники ФСИН передали гуманитарную помощь зооприюту «Невельские хвостики» 03.04.2023 21:200 Бесплатную проверку бытовых тонометров организуют в Пскове и Великих Луках 03.04.2023 21:190 Покупка сальников для автомобиля в онлайн-магазине «Сфера-2В» 03.04.2023 21:000 Российская школьница нашла новый способ борьбы с с болезнью Альцгеймера
 
 
 
Самое популярное 29.03.2023 23:480 Похороны шестерых погибших в ходе СВО военнослужащих прошли в Псковской области 29.03.2023 14:446 Экс-полицейский сломал 19 рёбер псковичке, которая просила о сексе – детали скандального дела 31.03.2023 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики 28.03.2023 19:561 Пскович застрелил таксиста и сжёг его автомобиль 28.03.2023 11:355 Венеция из псковского окна
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Класть мобильный телефон под подушку запретило МЧС

04.04.2023 06:58|ПсковКомментариев: 0

Электрический чайник рекомендовано размещать подальше от занавесок, а удлинителями и зарядными устройствами для мобильных телефонов — пользоваться с осторожностью и соблюдая инструкцию. Смартфоны и планшеты нельзя класть под подушку и заряжать всю ночь, газовую плиту следует включать только после проветривания кухни, а на обогревателях не следует сушить одежду. Об этом говорится в Методических рекомендациях о пожарной безопасности, опубликованных на официальном сайте МЧС. 

В ведомстве отметили, что в России в последние три года стало больше пожаров в жилых домах и офисных зданиях. 74% возгораний в квартирах связано с неправильным использованием электрических устройств. Например, в Московской области с 2016 по 2021 год было почти 17 тысяч таких случаев, в Челябинской и Иркутской областях — около 7 тысяч, в Башкортостане — более 8 тысяч.    

В МЧС разработали методические рекомендации, направленные на профилактику возгораний и просвещение населения. В памятке рассказали, как пользоваться электроприборами, бытовой химией, газовыми плитами. МЧС напомнило, что не стоит включать в розетку устройства с поврежденными проводами, накрывать торшеры тканью или бумагой, сушить одежду на электрообогревателях и использовать утюги и электрические чайники рядом с легковозгорающимися предметами. «Вокруг энергоприборов не следует размещать горючие материалы — шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки», — говорится в документе.

Чтобы не возник пожар, нельзя включать одновременно несколько мощных электроприборов и вставлять один удлинитель в другой. Если человек пользуется сразу чайником, тостером и утюгом, это может вызвать перегрузку сети, короткое замыкание и пожар.

Особое внимание в документе уделили правилам обращения с гаджетами. Многие оставляют зарядное устройство для мобильного телефона в розетке, когда аккумулятор уже заряжен. Эта привычка создает риск пожара, предупредило МЧС. После того как батарея заполнена на 100%, подзарядку надо вытащить из розетки. Смартфоны, планшеты, гироскутеры, электросамокаты нельзя оставлять заряжаться на всю ночь, чтобы избежать их перегрева.

По той же причине МЧС запретило оставлять гаджеты под прямыми лучами солнца и класть телефон под подушку и одеяло. Во время зарядки не рекомендуется пользоваться устройством. А если на смартфон попала вода, разговаривать по нему рекомендуют только после проверки в сервисном центре.

Перед тем как пользоваться газовой плитой, надо проветрить кухню и не закрывать окно, пока включен газ. МЧС советует следить за исправностью дымоходов и не закрывать вентиляционные трубы. Жителям рекомендовали самостоятельно проверять герметичность соединений газового оборудования с помощью мыльного раствора, и периодически вызывать специалистов для проверки.

Согласно рекомендациям, мебель можно ставить не ближе чем на расстоянии 20 сантиметров от плиты, а вешать подвесные шкафы — не ниже чем на расстоянии 70 сантиметров над ней.

Также в памятке говорится о противопожарных правилах содержания подъездов, подвалов, чердаков и лестничных клеток.

В жилых домах и в офисных зданиях запрещено перекрывать аварийные выходы, устанавливать дополнительные двери на этажах, как делают многие жильцы.

Подвалы, наоборот, должны быть закрыты, чтобы туда не проникли посторонние люди и дети. Если подвал открыли, например для ремонтных работ, нельзя входить туда с открытым огнем — факелами, свечами и спичками. Открытый огонь под запретом на балконах и лоджиях, а окна на них советуют закрывать или ставить антимоскитные сетки, чтобы на балкон не попали окурки с верхних этажей.

В каждом доме должна быть пожарная сигнализация, а в квартирах установлены датчики дыма или речевые оповещатели.

К рекомендациям МЧС прилагаются «листы самообследования» — памятки для жителей о действиях в случае поломки электроприборов, розеток, повреждения проводки. Также там указано, каким образом привести в соответствие с требованиями МЧС общие помещения, квартиры и балконы.

За соблюдение противопожарных правил в доме несет ответственность управляющая компания и сами жильцы, пояснила «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Например, если жители захламляют тамбуры и лестничные клетки, их могут наказать, особенно если они хранят в неположенных местах горюче-смазочные материалы. Но к управляющей компании все равно будут претензии, что она не проводит разъяснительную работу с населением», — сказала парламентарий. По словам Разворотневой, если люди обнаружили нарушения противопожарных требований, нужно обращаться в управляющую компанию, аварийно-диспетчерскую службу, в МЧС или в Государственную жилищную инспекцию. 

За несоблюдение требований пожарной безопасности придется заплатить штраф, предусмотренный статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан это 5-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-30 тысяч и для организаций — 300-400 тысяч рублей. Если из-за таких нарушений возник пожар, уничтожено или повреждено имущество или нанесен вред здоровью человека, максимальный штраф для граждан — 50 тысяч, для должностных лиц — 100 тысяч и для организаций — 800 тысяч рублей. Когда в результате возгорания кто-то получил серьезный ущерб здоровью или погиб, максимальный административный штраф для организаций, виновных в пожаре, составит два миллиона. А для людей  предусмотрена уголовная ответственность по статье 219 УК вплоть до лишения свободы на семь лет, если по их вине погибли несколько человек.  

Теги: #МЧС #смартфоны
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли развития искусственного интеллекта и нейросетей?
В опросе приняло участие 12 человек
04.04.2023, 07:170 Концерт-спектакль «Шаляпин и я» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 04.04.2023, 06:580 Класть мобильный телефон под подушку запретило МЧС 03.04.2023, 22:000 Сотрудники ФСИН передали гуманитарную помощь зооприюту «Невельские хвостики» 03.04.2023, 21:570 Комплексную техническую экспертизу системы водоснабжения проведут в псковской Родине
03.04.2023, 21:400 Курорты Краснодарского края ждут полмиллиона туристов на майские праздники 03.04.2023, 21:300 Систему парковки вновь организуют для гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.04.2023, 21:252 Суд Москвы арестовал Оксану Федорову по делу о шпионаже 03.04.2023, 21:200 Бесплатную проверку бытовых тонометров организуют в Пскове и Великих Луках
03.04.2023, 21:010 Концерт «Шаляпин и я» состоялся в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова. ФОТО 03.04.2023, 21:000 Российская школьница нашла новый способ борьбы с с болезнью Альцгеймера 03.04.2023, 20:500 Псковские студенты колледжа искусств посетили музей Рахманинова 03.04.2023, 20:400 Выставка дизайнера Лилии Момотовой откроется в Пскове 7 апреля
03.04.2023, 20:300 Государственные награды росгвардейцам вручил Михаил Ведерников 03.04.2023, 20:200 Соотечественникам упростили переселение в Россию из недружественных стран 03.04.2023, 20:100 Два класса закрыты на карантин в Псковской области из-за гриппа и ОРВИ 03.04.2023, 20:000 Прием заявок на творческий проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области
03.04.2023, 19:501 Воспитанники «Зубренка» посетили экскурсию в Псковском филиале университета ФСИН 03.04.2023, 19:400 Каждый четвертый россиянин планирует закрыть ипотеку за 5 лет - опрос 03.04.2023, 19:200 Победителя Кубка КВН AV определили в Пскове 03.04.2023, 19:100 Дополнительные пригородные поезда запустят в Псковской области
03.04.2023, 19:000 Ведущие врачи-пульмонологи региона приняли более 80 пациентов в Великих Луках 03.04.2023, 18:511 Горячую воду в псковской деревне Родина признали пригодной для использования 03.04.2023, 18:450 Лауреатами конкурса Poems to Admire стали псковские студентки 03.04.2023, 18:382 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
03.04.2023, 18:271 На снижение зарплаты ради удаленки согласны меньше половины опрошенных псковичей 03.04.2023, 18:200 Два автомобиля столкнулись на Троицком мосту в Пскове 03.04.2023, 18:150 Сбор макулатуры для помощи детям войны проходит в Великих Луках 03.04.2023, 18:000 Первое заседание оргкомитета по подготовка к ярмарке трудоустройства провели в Пскове
03.04.2023, 17:560 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 апреля 03.04.2023, 17:530 Островича осудили за хищение электроприборов и металла на 240 000 рублей 03.04.2023, 17:520 Московский театр привезет в Великие Луки спектакль «Снегурочка» 03.04.2023, 17:510 О сроках уведомления об исчисленных суммах налогов и авансовых платежах напомнили псковским предпринимателям
03.04.2023, 17:490 Рейтингомер: кандидат на вылет, пиар во время весны и парламент как место для «Доширака». ВИДЕО 03.04.2023, 17:450 Житель Невеля фиктивно зарегистрировал у себя россиянку 03.04.2023, 17:420 Псковским росгвардцейцам вручили государственные, региональные и ведомственные награды 03.04.2023, 17:300 Молодого водителя Audi разыскивают в Великих Луках
03.04.2023, 17:220 Билеты на фестиваль русской музыки можно приобрести со скидкой 30% 03.04.2023, 17:180 Представители ЛДПР приняли участие в праздновании Дня единения народов России и Беларуси 03.04.2023, 17:070 Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка сменился в администрации Пскова 03.04.2023, 17:030 Всероссийский турнир по кудо состоялся в Пскове. ВИДЕО
03.04.2023, 17:000 Заведующий Домом-музеем Шаляпина о выставке на псковском вокзале: Получилось хорошо, эффектно и красочно 03.04.2023, 16:570 Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках с 4 по 6 апреля 03.04.2023, 16:480 Анализы горячей воды в детском саду и в квартирах трех жилых домов взяли в псковской Родине 03.04.2023, 16:430 Проект «Наши ТОСы» запускает «ПЛН FM»
03.04.2023, 16:320 Свыше 500 раз псковская скорая медпомощь приезжала на вызовы к детям за неделю 03.04.2023, 16:200 Большинство респондентов ПЛН выступили за запрет рекламы интимных услуг в России 03.04.2023, 16:150 Крысу и искусственный интеллект скрестили для поиска наркотиков и взрывчатки в России 03.04.2023, 15:581 Финляндия станет новым членом НАТО 4 апреля
03.04.2023, 15:520 Культурные мотолюди 03.04.2023, 15:390 Поставщика более 30 ФАПов на 170 млн рублей ищут в Псковской области 03.04.2023, 15:280 «Постскриптум»: Неделя паводков, списание долгов за ЖКУ, итоги сессий регионального парламента и гордумы. ВИДЕО 03.04.2023, 15:150 Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для псковских предпринимателей
03.04.2023, 15:051 В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил 03.04.2023, 14:570 Восемь единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю 03.04.2023, 14:470 «ГорДозор»: Приплыли! ВИДЕО 03.04.2023, 14:420 Полтонны гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии собрали в Пскове
03.04.2023, 14:360 Рейтингомер: кандидат на вылет, пиар во время весны и парламент как место для «Доширака» 03.04.2023, 14:260 Пермяки приедут на поиски останков красноармейцев в Невельский район 03.04.2023, 14:170 Директор псковской филармонии рассказал студентам о Фестивале русской музыки 03.04.2023, 14:153 Кот уснул на коробках с молоком в великолукском магазине. ВИДЕО
03.04.2023, 14:150 Помещение на улице Некрасова продают в Пскове за 4,7 миллиона рублей 03.04.2023, 14:040 Устойчивые плюсовые температуры установятся днем в Псковской области до конца недели 03.04.2023, 13:581 Акция на колбаски для жарки стартовала в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 03.04.2023, 13:540 «Деловой понедельник»: О самочувствии полиграфической отрасли в Псковской области. ВИДЕО
03.04.2023, 13:520 В Ленинградской области назначили столицу региона 03.04.2023, 13:470 Фотофакт: Строчки выросли в Гдовском районе 03.04.2023, 13:461 Лучших по профессии выберут «Псковские тепловые сети» 03.04.2023, 13:361 Декада молодого избирателя стартовала в Псковской области
03.04.2023, 13:250 Пик половодья в Псковской области уже пройден - синоптик 03.04.2023, 13:190 Выставка «Шаляпин и Я» открылась в здании железнодорожного вокзала Пскова 03.04.2023, 13:110 Все для рассады: где еще купить товары для здоровой зелени 03.04.2023, 13:111 Директор псковской организации оплатил миллионную задолженность по налогам после ареста транспорта
03.04.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 03.04.2023, 12:590 Стремиться к максимальной интеграции с профсоюзами Белоруссии призвал Игорь Иванов 03.04.2023, 12:550 Псковские студенты-медики на целевом обучении получат дополнительные выплаты за практику 03.04.2023, 12:470 Вечер памяти Владимира Сарабьянова прошел в Псковском музее-заповеднике
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru