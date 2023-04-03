Общество

Раскрыт состав правильного весеннего рациона

В сезон холодов многие люди употребляют более калорийные блюда, чем в теплое время года. Весной рекомендуется постепенно менять состав пищи, чтобы не набирать лишних килограммов, отметила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

«Правильный весенний рацион должен состоять на 50% из овощей и фруктов, причем совершенно неважно, каких именно. Главное, чтобы они нормально усваивались организмом. Еще 25% – это сложные углеводы, то есть крупы, хлеб, макароны и так далее. Оставшиеся 25% – это белок. Его можно получить из мясных и рыбных продуктов», – объяснила Ирина Бережная.

Особое внимание нужно уделять выбору белковых продуктов, добавила врач в интервью радио Sputnik.

«Важно, чтобы белок в весеннем рационе был достаточно легко усваиваемым. Предпочтительно в этом плане употреблять рыбу или белое мясо птицы. Можно иногда есть и говядину со свининой, но не часто. В целом мясо нужно есть не чаще трех раз в неделю, тогда вы не будете прибавлять в весе», – посоветовала Ирина Бережная.