Общество

Педагога из великолукского детского дома ищут потомки воспитанника учреждения

Воспитательницу из Гаписовского детского дома, который располагался в Великолукском районе, разыскивают в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: архив ПЛН

«Любовь Васильевна работала воспитателем с 1948 по 1950 годы в Гаписовском детском доме Великолукского района Псковской области. Мой отец – Виктор Вязниковцев – воспитывался в этом детском доме с зимы 1949 по 1955 годы. Мы всей семьей хотели бы разыскать Любовь Васильевну или её родных», - написал в адрес проекта заявитель.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1879297, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».