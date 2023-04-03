Общество

В Пскове на работу чаще ездят на велосипедах, чем на самокатах - опрос

Ездить на работу на велосипеде хотели бы 32% жителей Пскова. Самокат менее популярен: добираться на нем до рабочего места мечтает каждый четвертый, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.



Только 2% жителей Пскова рассказали о том, что уже ездят на самокатах на работу. Хотел бы освоить этот вид транспорта каждый четвертый горожанин (23%).

На велосипедах, и на самокатах мужчины ездят на работу чаще женщин, а респонденты до 34 лет — чаще опрошенных старше 45 лет. Желающих присоединиться к ним также больше среди мужчин и молодежи.