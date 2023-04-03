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Общество

В Пскове на работу чаще ездят на велосипедах, чем на самокатах - опрос

04.04.2023 10:20|ПсковКомментариев: 0

Ездить на работу на велосипеде хотели бы 32% жителей Пскова. Самокат менее популярен: добираться на нем до рабочего места мечтает каждый четвертый, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Только 2% жителей Пскова рассказали о том, что уже ездят на самокатах на работу. Хотел бы освоить этот вид транспорта каждый четвертый горожанин (23%).

На велосипедах, и на самокатах мужчины ездят на работу чаще женщин, а респонденты до 34 лет — чаще опрошенных старше 45 лет. Желающих присоединиться к ним также больше среди мужчин и молодежи.

Теги: #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
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