Общество

Псковичей приглашают к участию в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России»

Пятый юбилейный конкурс управленцев «Лидеры России» (флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей») стартовал 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Для руководителей из России и зарубежья это возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев страны», - отметили в правительстве.

Принять участие в нем могут граждане России и иностранные граждане до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на официальном сайте лидерыроссии.рф. В юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» впервые каждый участник уже после заполнения анкеты получит рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

«В мае 2023 года исполнится 5 лет с момента создания платформы "Россия - страна возможностей“. Одно из главных событий юбилейного года - старт пятого сезона нашего флагманского конкурса "Лидеры России“, именно с него начиналась работа всей платформы. За все время на участие в проекте было подано более 840 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран мира. Ежегодно мы внимательно анализируем обратную связь от выпускников конкурса и вместе с наблюдательным и экспертным советами "Лидеров России“ стараемся сделать проект еще интереснее и полезнее для наших участников. Надеюсь, что пятый сезон конкурса станет новым интересным вызовом для всех, кто хочет большего на своем карьерном пути, кто хочет углубить и масштабировать свои навыки, участвовать в решении важнейших задач своей страны. В новом сезоне у участников появится еще больше возможностей для личного роста - первые рекомендации по совершенствованию своего стиля и навыков управления каждый конкурсант получит уже после заполнения анкеты на участие», - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурс проводят на основе многоступенчатой системы оценки, с помощью которой определяется уровень развития способностей и управленческих качеств. Участников оценивают профессиональные эксперты.

В числе главных призов - грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента Российской Федерации с 2017 года. Его цель - выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих способностей.

Свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранений и культуры.

Дополнительная информация о новом сезоне конкурса «Лидеры России» на сайте.