Александра Рутковская приняла присягу в Арбитражном суде Псковской области

Судья Арбитражного суда Псковской области Александра Рутковская приняла присягу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.
Фото: Арбитражный суд Псковской области
Торжественное принесение присяги судьёй Александрой Рутковской, назначенной указом президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года №226, состоялось в Арбитражном суде Псковской области.
«Коллектив Арбитражного суда Псковской области поздравляет с назначением и желает успехов в профессиональной деятельности!» - добавили коллеги Александры Рутковской.