Общество

Рособрнадзор не планирует кардинальных изменений в ЕГЭ на 2024 год

Кардинальных изменений в единый государственный экзамен (ЕГЭ) на будущий год не планируется, сообщает Рособрнадзор.

«На следующий год кардинальных изменений в процедуре проведения ГИА (государственной итоговой аттестации - прим. ТАСС) не планируется, поскольку существенные изменения требуют всестороннего обсуждения с участием экспертов и профессионального сообщества, а также апробаций и анализа их результатов. В настоящее время подготовлены проекты новых порядков проведения ГИА, которые учитывают конкретные предложения и замечания от экспертного и педагогического сообществ в части корректировки отдельных положений порядка», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что разработан проект по подаче заявления на участие в ЕГЭ в дистанционной форме и участия выпускников прошлых лет лишь в резервные сроки основного периода, пишет RuNews24.

Также на портале проектов нормативно-правовых актов опубликован документ, позволяющий призывникам и контрактникам, поступающим в военные вузы, подавать заявления об участии в ЕГЭ не только по месту регистрации, но и в регионе, где они проходят службу, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявлял, что в 2023 году также не ожидается никаких изменений в ЕГЭ. Все изменения в порядок проведения госэкзамена вносятся и объявляются до 1 сентября.