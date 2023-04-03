Общество

Профсоюзы передали минеральную воду в псковский военный госпиталь

Псковские профсоюзы передали минеральную воду в Псковский клинический военный госпиталь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Псковское профобъединение и областные организации профсоюзов продолжают оказывать всестороннюю поддержку нашим воинам, принимающим участие в СВО. Ранее между Псковским облсовпрофом и Псковским военным госпиталем была достигнута договоренность об оказании профсоюзами поддержки воинам, находящимся на лечении в госпитале», - рассказали в облсовпрофе.

3 апреля около тонны артезианской и минеральной воды «Хиловская» передали псковским военнослужащим, проходящим лечение в Псковском клиническом военном госпитале, Псковский облсовпроф совместно с Псковским обкомом Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, обкомами профсоюзов работников культуры, лесных отраслей, народного образования и науки РФ и представителями общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Псковской области.

«Качественная питьевая и минеральная вода необходима и в повседневной жизни, и при лечении. Наша вода добывается из источников, расположенных в самом сердце заповедной зоны профсоюзного санатория "Хилово". Вода обогащена полезными солями и микроэлементами. Несомненно, она будет способствовать укреплению здоровья военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию в Псковском военном клиническом госпитале после выполнения боевых задач в зоне СВО. Желаем скорейшего выздоровления!» - отметил заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.