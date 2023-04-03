Общество

«Женское движение Единой России» приглашает активисток вступить в свои ряды

«Женское движение Единой России» объединило тысячи волонтеров по всей стране и приглашает активисток вступить в свои ряды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Женское лидерство, усиление влияния женщин на социально-экономические процессы общества и развитие нашей страны, нетривиальный женский взгляд на сложные политические процессы и, конечно, крупнейшее в России сообщество единомышленниц – все это мы, "Женское движение Единой России"», – рассказали о движении представители «Единой России».

«Женское движение Единой России» предлагает проявить себя, использовать возможности, которые предлагает проект, самовыразиться и проявить свои способности, в том числе в политической сфере.

Для того чтобы стать частью «Женского Движения Единой России», необходимо зайти на сайт, ввести свой номер телефона, получить одноразовый пароль для входа на сайт, заполнить форму и отправить заявку. Сразу же на электронную почту придет письмо, в котором будет подробно рассказано о движении и его преимуществах.