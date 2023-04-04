Общество

Псковская область получила новую лесопожарную технику

Автотракторный парк Противопожарного лесного центра Псковской области пополнился двумя новыми гусеничными лесопожарными тракторами. Техника поступила в рамках реализации национального проекта «Экология», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Данный вид техники незаменим для создания противопожарных минерализованных полос на тяжелых почвах, как в процессе тушения лесных пожаров, так и при выполнении профилактических мероприятий. Кроме того, на грузовой платформе располагаются две емкости общим объемом 2 тысяч литров для доставки воды к кромке лесного пожара в труднодоступной местности, рассказали в пресс-службе.

Новая техника поступит в лесопожарные станции Пскова и Струг Красных. С учетом полученных в прошлом году трех аналогичных единиц техники, каждая лесопожарная станция 3-го типа в Псковской области будет оснащена новым лесопожарным трактором.

В текущем году автотракторный парк Противопожарного лесного центра пополнится еще двумя единицами техники: лесопожарной автоцистерной и мобильной прицепной мотопомпой.