Общество

Антинаркотическая операция «Дети России – 2023» проходит в Пскове

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023» проводят в Псковской области с 3 по 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Ее цель - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, информирование населения об ответственности за участие в обороте наркотических средств, а также выявление фактов вовлечения юных сограждан в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

На время проведения операции сотрудники УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления запланировали лекции, видеолектории, спортивные состязания, направленные на формирование у подрастающего поколения устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни.

Полиция Псковской области призывает жителей региона проявлять бдительность, ответственную гражданскую позицию и незамедлительно сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а также вовлечения несовершеннолетних в их употребление и распространение, по телефону доверия УМВД - 59-22-33 или по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – 66-16-49.