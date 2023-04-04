Общество

Псковский ЦУР перечислил самые популярные темы обращений в марте

3036 обращений в социальных сетях зафиксировали работники Центра управления регионом Псковской области за март. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦУР.

«С приходом весны тема благоустройства обрела особую популярность и актуальность. В некоторых районах региона люди столкнулись с проблемой подтопления территорий из-за паводка, а также увеличилось количество сообщений с просьбами преобразить общественные пространства», - отметили работники ЦУР.

Теме дорог были посвящены 341,5% полученных обращений, на тему благоустройства пришлось 12,5%. Вопросами медицины и соцзащиты интересовались в 8,8% и 7,6% случаев соответственно, в 7,4% проблемы были из сферы ЖКХ.