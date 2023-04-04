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Общество

В Таиланде макаки научились создавать каменные орудия труда

04.04.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Антропологи заявили, что каменные орудия, которые макаки используют для раскола орехов, не отличить от каменных орудий древних гоминид. Ученые сделали открытие, изучая поведение макак, проживающих в национальном парке Таиланда.

Эти приматы часто используют камни как подручные средства. В результате они деформируются, превращаясь в настоящие орудия. Так обычные камни образуют инструменты с технологией отщепа, сообщает RuNews24 со ссылкой на здание Gismeteo.

Как раз эти орудия очень похожи на те, которыми пользовались древние люди, говорят эксперты. Это объясняет, как предки людей пришли к идее использования орудий труда.

Теперь ученые стали наблюдать за макаками пристальнее, поскольку вполне вероятно, что их мозг также начнет развиваться при осознании данной технологии.

Теги: #наука
Источник: Псковская Лента Новостей
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