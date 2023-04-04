Общество

В Таиланде макаки научились создавать каменные орудия труда

Антропологи заявили, что каменные орудия, которые макаки используют для раскола орехов, не отличить от каменных орудий древних гоминид. Ученые сделали открытие, изучая поведение макак, проживающих в национальном парке Таиланда.

Эти приматы часто используют камни как подручные средства. В результате они деформируются, превращаясь в настоящие орудия. Так обычные камни образуют инструменты с технологией отщепа, сообщает RuNews24 со ссылкой на здание Gismeteo.

Как раз эти орудия очень похожи на те, которыми пользовались древние люди, говорят эксперты. Это объясняет, как предки людей пришли к идее использования орудий труда.

Теперь ученые стали наблюдать за макаками пристальнее, поскольку вполне вероятно, что их мозг также начнет развиваться при осознании данной технологии.