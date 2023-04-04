Общество

Бывший десантник разыскивает возлюбленную псковичку через проект «Жди меня»

Елену Яковлеву ищет служивший в псковской дивизии военный через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александр Елисеев

«Служил в Псковской области в посёлке Череха в 2007-2009 годах. 14 февраля 2009 года в псковском ночном клубе познакомился с девушкой, дружили почти до конца года. Я уволился и уехал. Так связь потерялась. Писал письмо по месту жительства. Безрезультатно», - указал молодой человек по имени Вадим в обращении в адрес редакции «Жди меня».



Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1882659, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».