Общество

Врачебную тайну хотят приоткрыть ради безопасности школьников

Случаи стрельбы в школах, к сожалению, не только американская, но и российская реальность. Поэтому внедрять единый подход к безопасности в учебных заведениях стало жизненно важно. Тут не обойтись и без профилактической работы с людьми, склонными к асоциальному поведению, и без нового отечественного оборудования для охраны школ, рассказала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Совсем недавний случай: в Нижнекамске в колледже нефтехимии и нефтепереработки преподаватели заметили у одного из студентов повышенную тревожность. Стало известно, что подросток искал в интернете, как сделать взрывчатку и организовать убийство. Молодому человеку сразу оказали психологическую помощь, и сейчас он продолжает учиться. Так, благодаря мониторингу психологического состояния учащихся, а также оперативной реакции правоохранителей беду удалось предотвратить.

В 2022 году в начале учебного года в городскую школу № 88 проник неизвестный с оружием и застрелил 18 человек. Преступление совершил местный житель Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере.

В 2021 году, в Казани в гимназии № 175 открыл стрельбу Ильназ Галявиев, из-за чего погибли девять человек. По результатам психолого-психиатрической экспертизы он был признан невменяемым.

Как и старшеклассник московской школы № 263 Сергей Гордеев, который в 2014 году пришел в класс не только с учебниками, но и с ружьем. Подросток убил учителя географии и полицейского, а потом держал одноклассников несколько часов в заложниках.

Лилия Гумерова рассказала «Парламентской газете», что в Совете Федерации создали рабочую группу по синхронизации требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций, куда вошли представители Минпросвещения, Минздрава, МВД, Росгвардии и МЧС. Участники группы одобрили памятки для руководителей школ и колледжей, которые подготовило Минпросвещения.

«Памятки были направлены руководителям исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, в ноябре 2022 года. Таким образом, нам удалось сделать первый совместный серьезный шаг на пути синхронизации требований к безопасности школ», — подчеркнула Гумерова.

Выступая на коллегии Минпросвещения, которое состоялось 31 марта, сенатор напомнила, что поручение внедрить единый подход к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях Владимир Путин дал в мае 2021 года после трагедии в казанской школе. Гумерова считает, что для предотвращения трагедий очень важна профилактика. «Необходимо иметь все инструменты, позволяющие снять возможные риски и угрозы безопасности детей в школе», — уверена политик.

По ее мнению, у правоохранительных органов должна быть информация о людях с психическими отклонениями. «Обсуждение этого вопроса участниками нашей рабочей группы шло непросто. Ведь есть понятие врачебной тайны. При этом, если у полиции будут данные о тех, кто склонен к асоциальному поведению, шансов избежать трагедий будет гораздо больше. Конечно, вся работа будет вестись исключительно в рамках законодательства», — пояснила Лилия Гумерова.

Также она рассказала, что консенсуса по этому вопросу все-таки удалось достичь. Речь идет о создании федерального регистра лиц с тяжелыми психическими расстройствами, которые могут быть потенциально опасны для общества. Сейчас проект закона о передаче МВД информации о лицах, страдающих психическими заболеваниями, находится на завершающей стадии. После окончательной доработки документ внесут на рассмотрение в Госдуму.

Кроме того, по мнению Лилии Гумеровой, необходимо обратить внимание на техническое оснащение для охраны школ. По всей стране надо наладить выпуск отечественного оборудования, которое соответствовало бы антитеррористическим требованиям. Это и рамки металлоискателей, и системы видеонаблюдения.

«Выпуск российского продукта позволит сэкономить бюджетные средства и обеспечит прозрачность процесса, а также обеспечит единообразие подходов к оснащению школ. Мы обсудим этот вопрос с заинтересованными ведомствами и предприятиями», — заверила парламентарий.