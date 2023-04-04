Общество

Период господства циклонов в европейской части России подходит к концу

Период господства циклонов в европейской части страны подходит к концу, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Начало недели в регионе оказалось чрезвычайно тёплым, но пасмурным. В Москве, например, в понедельник было +14°С, во вторник вообще +15°С – это максимальный с начала года показатель. Теплее всего сейчас в Причерноморье. В Сочи накануне воздух прогрелся до +23°С», - говорится в сообщении.

Потепление начала недели было связано с вторжением циклона, в циркуляции которого заключены хорошо прогретые воздушные массы океанического происхождения. Но сегодня он практически перестанет влиять на погоду в регионе. Его облачные поля обратно в Европу начнёт вытеснять скандинавский антициклон. Осадки интенсивностью 5–7 мм за сутки сохранятся только на юго-западе страны. И этот очаг высокого давления будет только усиливаться. Уже к завтрашнему дню в его власти окажется вся северная половина Русская равнина, а к выходным от дождевых туч освободится и Черноземье. Вероятность осадков в такой ситуации останется высокой только в южных областях России.

В регион перестанет поступать прогретый над океаном воздух, но это будет полностью скомпенсировано ярким апрельским солнцем. Но из-за отсутствия облаков на небе усилится ночное выхолаживание атмосферы, поэтому во многие районы вернутся заморозки. Уже грядущей ночью столбики термометров опустятся ниже 0°С на севере и северо-западе Русской равнины. А к выходным граница этой зоны переместится на 700 км южнее – вплоть до линии Москва-Самара.