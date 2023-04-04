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Врач назвала болезни, которые могут скрываться под маской усталости

Переутомление после тяжелого рабочего дня – не повод обращаться к врачу, отметила невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская. Но если человек ощущает упадок сил долгое время, это может сигнализировать о заболевании, считает она.

«Если у вас нет сил после ночной смены или тяжелых переговоров, то это обычная усталость. Она проходит после отдыха: человек высыпается, у него улучшается настроение и восстанавливается работоспособность. Обращаться к врачу нужно при постоянной усталости, которая не проходит, что бы вы ни делали, даже после отпуска. Это состояние сохраняется не один-два дня, не неделю. При хронической усталости бывают и сопутствующие симптомы: нарушенный сон, снижение интереса к жизни, извращенный аппетит, когда человек то вообще не ест, то накидывается на пищу», – уточнила Ольга Голубинская.

Хроническая усталость может свидетельствовать о самых разных заболеваниях, от расстройства психики до нарушений в работе эндокринной системы, продолжила она в интервью радио Sputnik.

«В обычной практике под маской хронической усталости могут скрываться депрессия, субдепрессивное состояние (начальная стадия депрессии, – ред.), психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо, например, сахарный диабет», – добавила Ольга Голубинская.

Человеку, который постоянно ощущает усталость и упадок сил, в первую очередь необходимо обратиться к терапевту, посоветовала она.

«Алгоритм следующий. Сначала нужно обратиться к терапевту. Он назначит анализ крови, флюорографию, гастроскопию и так далее. Если человек практически здоров, его отправят к неврологу или психотерапевту для дальнейшего обследования. Невролог, со своей стороны, может направить на энцефалографию. Если выяснится, что причины хронической усталости связаны с состоянием психики, пациенту могут назначить антидепрессанты, работу с психологом или психотерапевтом. Есть и совсем простые вещи. Иногда таким людям рекомендуется ходить – как минимум в течение часа дважды в неделю, чтобы мозг получал сигналы о движении», – рассказала Ольга Голубинская.