Общество

Об опасности самых популярных витаминов предупредила терапевт

Витамины — вещь нужная, однако принимать их можно только после консультации врача, ведь самодеятельность может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, рассказала старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева.

Так, переизбыток витамина D может вызвать нарушение обмена веществ. Прием в повышенных дозах витаминов С, Е и А ухудшает течение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, вызывает тератогенный и токсический эффекты, уточнила врач агентству «Прайм».

Особенно опасна, по ее словам, передозировка жирорастворимых витаминов (А, Е, D). Она проявляется различными симптомами, связанными с токсическим поражением печени, например, слабость, вялость, снижение аппетита, боли в суставах, сухость кожи, боли в животе, нарушение сна.

У витаминов С, А, D, бета-каротина высокий аллергизирующий потенциал. Витамин С также относится к веществам гистаминолибераторам, которые облегчают высвобождение гистамина — основного медиатора аллергического воспаления, усиливая тем самым проявления аллергии: высыпаний, ангиоотеков, зуда.

Зачастую аллергические проявления вызывают не сами витамины, а вспомогательные вещества, входящие в комплекс в виде сиропа, жевательного мармелада, капсул, таблеток (красители, консерванты, желатин, крахмал). Особенно это касается детей, которые любят жевательные «таблетки-мармеладки».

Неблагоприятная реакция на витамины может проявиться не сразу (то есть на первой неделе приема), а при длительном приеме и передозировке спустя недели и месяцы, заключила она.