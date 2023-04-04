Боевые уставы российской армии хотят изменить с учетом опыта СВО

В Минобороны прорабатывается вопрос внесения изменений в боевые уставы, а также в наставления по боевой работе родов войск и видов Вооруженных сил, сообщили в военном ведомстве. Планируется создать специальную комиссию для подготовки изменений этих документов. В них будет учтен опыт современных войн и военных конфликтов.
В новых уставах будет учтено, как организовывать слаженность подразделений, как организовывать взаимодействие, предположил военный эксперт Алексей Леонков.
«Также туда могут войти тактические приемы, которые подзабылись, а сейчас выглядят в новом ключе. Можно вспомнить тактику ведения городских боев, но уже в современности, например, с использованием квадрокоптеров. Скорее всего, будет упомянут разведывательно-огневой контур, нововведение по узлам связи, автоматизированным системам управления, методы борьбы с дронами, организация противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы», — приводят слова эксперта «Известия».